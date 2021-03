“Assicurare vaccini a domicilio per persone costrette a letto” (Di lunedì 29 marzo 2021) di Erika Noschese Assicurare la somministrazione a domicilio del vaccino anti covid ai soggetti allettati e non autosufficienti. È quanto chiedono, in una comunicazione inviata al prefetto di Salerno e al manager dell’Asl, il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres, e il segretario generale della Fnp Cisl provinciale, Giovanni Cantalupo che, in queste settimane, stanno raccogliendo le segnalazioni – provenienti da varie zone della provincia di Salerno – in merito alla particolare condizione di soggetti, non autosufficienti ed allettati, alcuni peraltro ultraottantenni, che attenderebbero la somministrazione del vaccino anti-Covid presso il proprio domicilio. “Le notizie di stampa dei giorni passati, relative alla scarsa disponibilità dei medici di base ad adoperarsi per le inoculazioni domiciliari, rende la condizione ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 29 marzo 2021) di Erika Noschesela somministrazione adel vaccino anti covid ai soggetti allettati e non autosufficienti. È quanto chiedono, in una comunicazione inviata al prefetto di Salerno e al manager dell’Asl, il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres, e il segretario generale della Fnp Cisl provinciale, Giovanni Cantalupo che, in queste settimane, stanno raccogliendo le segnalazioni – provenienti da varie zone della provincia di Salerno – in merito alla particolare condizione di soggetti, non autosufficienti ed allettati, alcuni peraltro ultraottantenni, che attenderebbero la somministrazione del vaccino anti-Covid presso il proprio. “Le notizie di stampa dei giorni passati, relative alla scarsa disponibilità dei medici di base ad adoperarsi per le inoculazioni domiciliari, rende la condizione ...

