VIDEO MotoGP | GP Qatar 2021 | highlights e sintesi prove libere Doppietta Ducati | Morbidelli e Valentino Rossi ci sono

(Di sabato 27 marzo 2021) Intenso venerdì con ledel GP del, prima tappa del Mondiale. Sul circuito di Losail sidisputate due sessioni che hanno delineato i valori in pista in vista delle qualifiche e della gara. Jack Miller ha firmato il miglior tempo nelle2. Il britannico ha timbrato un ottimo 1:53.387, chiudendo così al meglio la sua prima giornata in sella allaufficiale. Le due moto di Borgo Panigale hanno fatto la differenza sulla pista di Losail, visto che Francesco Bagnaia è ottimo secondo ad appena 35 millesimi di ritardo. Alle spalle delle Rosse si è piazzato il francese Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale, attardato di 0.188. Francoaveva primeggiato nella FP1, ...

Intenso venerdì con le prove libere del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Losail si sono disputate due sessioni che hanno delineato i valori in pista in vista delle q ...