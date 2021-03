'Tra pochi giorni finalmente il barbiere e una birra al pub'

(Di sabato 27 marzo 2021) Il percorso verso la parziale uscita della Gran Bretagna dal lockdown procede senza ostacoli e non ci sono dati che al momento possano dissuadere dal riaprire, progressivamente, il 12 aprile. Lo ha assicurato il premier britannico Boris Johnson intervenendo in videocollegamento ad un forum virtuale dei Conservatori. “Trapotrò,, andare dal”, ha scherzato il primo ministro che di recente aveva ironizzato sullo stato selvaggio della sua chioma. “Ma più importante delper me è il fatto che tra qualche giorno potrò uscire e, con tutte le cautele del caso, potrò bermi una pinta dial pub”, ha detto Johnson, secondo quanto riportato da Skynews, inviando ai britannici un messaggio di incoraggiamento accompagnato dalla conferma che la prudenza ...

"Tra pochi giorni potrò, finalmente, andare dal barbiere", ha scherzato il primo ministro che di recente aveva ironizzato sullo stato selvaggio della sua chioma. "Ma più importante del barbiere per me ...