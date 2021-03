Terremoto, scossa di magnitudo 5.6 nell'Adriatico centrale (Di sabato 27 marzo 2021) Una scossa Terremoto di magnitudo 5.6 è stata avvertita alle 14:47 nell’Adriatico centrale, con una profondità stimata pari a 5 chilometri in mare aperto. A darne notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il movimento della terra è stato avvertito in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle località della costa. In molti hanno telefonato allarmati ai Vigili del Fuoco. Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 marzo 2021) Unadi5.6 è stata avvertita alle 14:47, con una profondità stimata pari a 5 chilometri in mare aperto. A darne notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il movimento della terra è stato avvertito in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolaree località della costa. In molti hanno telefonato allarmati ai Vigili del Fuoco.

