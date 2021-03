Terremoto di magnitudo 5 8 avvertito anche a Napoli

Advertising

ilpost : C’è stato un terremoto nel mare Adriatico, di magnitudo stimata per ora tra 5.3 e 5.8 - Adnkronos : #Terremoto in Mar #Adriatico, scossa oltre magnitudo 5 - 3BMeteo : #Terremoto nel cuore dell'Adriatico - i_GnoT0009 : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E' stata… - 28_05_2003 : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E' stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

iLMeteo.it

Undi5.9 è stato registrato nel Mar Adriatico a 169 chilometri a nord ovest di Bari. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione in Abruzzo, Campania, Basilicata e ...ANCONA - Una scossa diè stata avvertita nella zona costiera delle Marche, in particolare nel litorale sud. Si tratta di una scossa di5.9 che ha come epicentro la costa croata. Il movimento tellurico è ...Nei minuti immediatamente successivi alla scossa sono arrivate segnalazioni anche da Roma.La magnitudo preliminare è calcolata attorno a quota 5.9, con epicentro nel Mare Adriatico (zona Gargano), a ...Intorno alle 14.47 di questo pomeriggio, sabato 27 marzo, nel Mar Adriatico centrale c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 5.3 e 5.8. La scossa è stata avvertita in Abruzzo ...