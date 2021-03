Temptation Island, Martina Sebastiani svela il nome che darà al suo bebè (e non mancano le critiche) (Di sabato 27 marzo 2021) Lo scorso febbraio Martina Sebastiani, ex protagonista di Temptation Island, aveva rivelato di essere in dolce attesa. La Sebastiani è diventata nota per aver partecipato nel 2018 con l’allora fidanzato Gianpaolo Quarta al famoso “viaggio nei sentimenti” prodotto da Maria De Filippi. Durante il periodo nel resort si avvicinò molto al tentatore Andrea Dal Corso, intrecciando con lui un flirt. Memorabile il falò di confronto con il suo fidanzato, nel corso del quale lo chiamò per sbaglio “Andrea“. Al termine del programma lei e Quarta decisero di lasciarsi e la ragazza ebbe una breve conoscenza con Dal Corso. Ma da allora tante cose sono cambiate. Da circa due anni la ragazza ha un nuovo compagno che tra pochi mesi diventerà il papà del suo primo bambino. Fidanzato, di cui non si sa quasi nulla, se non ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 marzo 2021) Lo scorso febbraio, ex protagonista di, aveva rivelato di essere in dolce attesa. Laè diventata nota per aver partecipato nel 2018 con l’allora fidanzato Gianpaolo Quarta al famoso “viaggio nei sentimenti” prodotto da Maria De Filippi. Durante il periodo nel resort si avvicinò molto al tentatore Andrea Dal Corso, intrecciando con lui un flirt. Memorabile il falò di confronto con il suo fidanzato, nel corso del quale lo chiamò per sbaglio “Andrea“. Al termine del programma lei e Quarta decisero di lasciarsi e la ragazza ebbe una breve conoscenza con Dal Corso. Ma da allora tante cose sono cambiate. Da circa due anni la ragazza ha un nuovo compagno che tra pochi mesi diventerà il papà del suo primo bambino. Fidanzato, di cui non si sa quasi nulla, se non ...

