Sci alpino, Dominik Paris si laurea campione italiano di discesa. Secondo Innerhofer (Di sabato 27 marzo 2021) Dominik Paris è il nuovo campione d'Italia di discesa libera. L'altoatesino ha vinto il titolo nazionale, imponendosi nella gara che si è svolta a Santa Caterina davanti a Christof Innerhofer (argento) e Matteo Marsaglia (bronzo). Paris ha chiuso con il tempo di 1'20"46, precedendo di 39 centesimi Innerhofer e di 77 Marsaglia. Ai piedi del podio si è piazzato Emanuele Buzzi con 92 centesimi di ritardo dalla vetta. Quinto classifica Federico Simoni, con un distacco di 1.50 da Paris. Completano la Top-10: Pietro Zazzi (+1.64), Mattia Cason (+1.89), Federico Paini (+1.90), Nicolò Molteni ( +2.01) e Davide Filippi a (+2.19). Maximilian Ranzi si è imposto nel GP Italia Giovani, grazie all'undicesimo posto odierno.

