Ragazzo uscito dal coma: a Le Iene racconta la sua nuova vita (Di sabato 27 marzo 2021) "Sono rischio di crisi epilettica a vita, ma sono soddisfatto dei traguardi raggiunti durante la riabilitazione", racconta Giuseppe Pio a Le Iene. Giuseppe Pio esce dal coma dopo un pugno: “In ospedale mi sono innamorato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) "Sono rischio di crisi epilettica a, ma sono soddisfatto dei traguardi raggiunti durante la riabilitazione",Giuseppe Pio a Le. Giuseppe Pio esce daldopo un pugno: “In ospedale mi sono innamorato” su Notizie.it.

