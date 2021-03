Protti: ‘La lotta scudetto è ridotta a Inter e Milan | News (Di sabato 27 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Igor Protti, ex calciatore, ha parlato della lotta scudetto: secondo lui è ormai questione tra Inter e Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Igor, ex calciatore, ha parlato della: secondo lui è ormai questione tra

Advertising

danyrossoverde : TMW RADIO - Protti su Lucarelli: 'Sta facendo una stagione pazzesca. Merita la promozione' Ci dispiace che tifi una… - FiorentinaUno : PROTTI: 'Il problema della Fiorentina è la mancanza del senso di appartenenza dei suoi calciatori' -… - Fiorentinanews : Protti: 'Prandelli ha agito e non parlato soltanto, la sua lettera è molto bella. Manca il calcio in cui prevale il… - NickCecca : RT @TMW_radio: ???Protti a @StadioAperto: 'Nel calcio di oggi ci sono tante cose che non apprezzo. Che stagione #Lucarelli e la #Ternana! #C… - TMW_radio : ???Protti a @StadioAperto: 'Nel calcio di oggi ci sono tante cose che non apprezzo. Che stagione #Lucarelli e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Protti ‘La Classifica Transcavallo Equinox Run: il racconto della prima edizione DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi