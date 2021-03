Musetti-Cilic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Marin Cilic, in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Dopo la splendida cavalcata ad Acapulco, l’azzurrino ha eliminato Michael Mmoh e Benoit Paire negli Stati Uniti. Il croato, dal canto suo, ha sconfitto Cristian Garin in 3 set, dimostrando di poter ancora competere ad alti livelli, soprattutto sul veloce. La sfida tra l’italiano e il croato si disputerà lunedì 29 marzo, con orario d’inizio attualmente da definire. La diretta televisiva sarà trasmessa da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, così da seguire l’andamento ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Lorenzodovrà vedersela con Marin, in occasione del terzo turno deldi. Dopo la splendida cavalcata ad Acapulco, l’azzurrino ha eliminato Michael Mmoh e Benoit Paire negli Stati Uniti. Il croato, dal canto suo, ha sconfitto Cristian Garin in 3 set, dimostrando di poter ancora competere ad alti livelli, soprattutto sul veloce. La sfida tra l’italiano e il croato si disputerà lunedì 29 marzo, cond’inizio attualmente da definire. Latelevisiva sarà trasmessa da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, così da seguire l’andamento ...

SuperTennisTv : Lorenzo Musetti si impone su Benoit Paire in due set e raggiunge il 3° turno dell'#ATP di Miami! Cilic o Garin al… - BramucciMatteo : RT @SuperTennisTv: Lorenzo Musetti si impone su Benoit Paire in due set e raggiunge il 3° turno dell'#ATP di Miami! Cilic o Garin al pross… - oktennis : Fatica tantissimo Marin Cilic per superare Cristian Garin, battuto in rimonta solo al tiebreak del set decisivo. Sa… - lorenzofares : 33 anni il prossimo settembre, Cilic ???? è ora 45º al mondo. Per eliminare dal #MiamiOpen Federico Coria ???? e, appun… - darioricci1292 : Secondo me Musetti Vs Cilic ha delle buona chance -