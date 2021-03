Inter | aumenta l’attesa per i positivi | da settimana prossima potrebbero tornare in gruppo

(Di sabato 27 marzo 2021)aspetta i nuovi tamponi per i giocatoriLache ha portato alla pausa per le Nazionali è stata caratterizzata in casadalla scoperta di 4al Coronavirus, che hanno spinto l’ATS a rinviare la partita contro il Sassuolo. Da lunedì ogni giorno è quello buono perché i quattro si tornino ad aggregare nuovamente al. Prima però D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino si dovranno sottoporre a nuovo tampone, essendo passati i 10 giorni dallatà e, con un tampone negativo,a disposizione di Conte. Prima di riprendere gli allenamenti chi risultasse negativo dovrà sottoporsi alle visite mediche e poi sarà libero diad allenarsi. L'articolo ...

annarosacosta : Due giorni fa l'obiettivo di mercato dell'@Inter era #Aguero. Apro oggi e leggo di #Muriel: non è che per caso il v… - delle_le : @zelda_legends @fcin1908it 2 informazioni. 1 suning aveva prestato 300 mln all'Inter (mentre Exor fa gli aumenti di… - simo07pado : RT @F1N1no: 2 informazioni. 1 suning aveva prestato 300 mln all'Inter (mentre Exor fa gli aumenti di capitale, suning li voleva indietro) e… - dadoSuperSantos : RT @F1N1no: 2 informazioni. 1 suning aveva prestato 300 mln all'Inter (mentre Exor fa gli aumenti di capitale, suning li voleva indietro) e… - peseroforever : RT @F1N1no: 2 informazioni. 1 suning aveva prestato 300 mln all'Inter (mentre Exor fa gli aumenti di capitale, suning li voleva indietro) e…

Complice la buona stagione allo Sporting Lisbona , il Campione d'Europa con la nazionale portoghese - mai convincente all'- è dato vicino alla permanenza in patria nel suo attuale club, questa ...Le ultime news Inter mettono in evidenza la positiva al Covid di uno dei punti fermi del Bologna, prossimo avversario della squadra di Conte ...Dopo l'operazione a cui si è sottoposto dopo la vittoria contro l' Atalanta, negli ultimi giorni sono aumentati i rumors sul futuro di Arturo Vidal. A far chiarezza sulla situazione del centrocampista ...