Highlights qualifiche F1 GP Bahrain 2021 | pole di Verstappen | Leclerc quarto VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) Ilcon glidelledel Gran Premio deldi Formula 1.di uno straordinarioche riesce a tenere ampiamente alle spalle Hamilton e Bottas. Quarta posizione in griglia per un ottimo Charlescon la Ferrari, ottavo Sainz con l’altra monoposto di Maranello. Alonso riesce a entrare in top-10, non ce la fa e delude Vettel. In alto le immagini salienti. SportFace.