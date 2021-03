Harry Potter, da oggi Sky ci riporta a Hogwarts con un canale a tema (Di sabato 27 marzo 2021) La magia sarà la vera protagonista di Sky Cinema a partire da oggi, sabato 27 marzo. Così come era accaduto precedentemente per Batman, debutta sulla testata cinematografica un canale a tema dedicato a Harry Potter. Il mago, nato dalla penna di J. K. Rowling, tornerà dunque sul piccolo schermo, facendoci rivivere le sue avventure. Sullo sfondo della monumentale Scuola di Magia e Stregoneria di Howarts, il giovane si trova ad affrontare tutte le insidie del Mondo magico, in compagnia dei fedeli amici Ron Weasley ed Hermione Granger. L’intera saga andrà in onda a partire dalla data odierna fino a domenica 11 aprile. Harry Potter, il mago torna sul piccolo schermo grazie a un canale tematico Nonostante le continue maratone televisive, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 27 marzo 2021) La magia sarà la vera protagonista di Sky Cinema a partire da, sabato 27 marzo. Così come era accaduto precedentemente per Batman, debutta sulla testata cinematografica undedicato a. Il mago, nato dalla penna di J. K. Rowling, tornerà dunque sul piccolo schermo, facendoci rivivere le sue avventure. Sullo sfondo della monumentale Scuola di Magia e Stregoneria di Howarts, il giovane si trova ad affrontare tutte le insidie del Mondo magico, in compagnia dei fedeli amici Ron Weasley ed Hermione Granger. L’intera saga andrà in onda a partire dalla data odierna fino a domenica 11 aprile., il mago torna sul piccolo schermo grazie a untico Nonostante le continue maratone televisive, ...

Advertising

ricciaricciolu1 : RT @tvduishere: Harry Potter era in tendenza e sono qui per ricordarvi che questa è LA saga #HarryPotter - nausicatonchia : RT @rxsvpvinx: é sempre ‘vuoi essere la mia ragazza’ e mai ‘facciamo la maratona di Harry Potter’ - nausicatonchia : RT @sofia_fiocco: voglio fare la maratona di harry potter di nuovo?? - ricciaricciolu1 : RT @Sabry_0611: Qui per ricordarvi che Harry Potter e Ron non sarebbero durati neanche 5 minuti senza di lei - testad_alghette : Dato che Harry Potter è in tendenza fatemi sapere quali sono i vostri personaggi preferiti ?? -