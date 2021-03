GP Qatar: qualifiche MotoGP (Di sabato 27 marzo 2021) Si parte fortissimo con le prime qualifiche MotoGP del 2021. I piloti sin dal Q1 se le danno di santa ragione ma alla fine è Pecco Bagnaia ad aggiudicarsi la pole position nel GP del Qatar con un tempo monstre. qualifiche MotoGP Qatar: i risultati La qualifica che tutti volevano vedere va in scena nella notte del Qatar. Con un tempo straordinario di 1’52”772 è Bagnaia a prendersi la prima pole position stagionale. Nella battaglia del Q2 risponde ad uno straordinario Quartararo subito in grande spolvero in sella alla nuova Yamaha ufficiale. Dietro di lui il compagno Vinales seguito da uno strepitoso Valentino Rossi. Il dottore che proprio oggi festeggia il 25 anniversario dal primo GP in carriera si mette subito dietro ai due ufficiali con la sua Yamaha Petronas. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Si parte fortissimo con le primedel 2021. I piloti sin dal Q1 se le danno di santa ragione ma alla fine è Pecco Bagnaia ad aggiudicarsi la pole position nel GP delcon un tempo monstre.: i risultati La qualifica che tutti volevano vedere va in scena nella notte del. Con un tempo straordinario di 1’52”772 è Bagnaia a prendersi la prima pole position stagionale. Nella battaglia del Q2 risponde ad uno straordinario Quartararo subito in grande spolvero in sella alla nuova Yamaha ufficiale. Dietro di lui il compagno Vinales seguito da uno strepitoso Valentino Rossi. Il dottore che proprio oggi festeggia il 25 anniversario dal primo GP in carriera si mette subito dietro ai due ufficiali con la sua Yamaha Petronas. ...

