Governo | Letta | ‘non abbiamo perso la partita | i due campi si equivalgono’

Roma, 27 mar (Adnkronos) – "Guardando i sondaggi di oggi, se uno mette insieme i due campi, i due campi si equivalgono, non abbiamo perso la partita. Dobbiamo trovare il modo di tenere insieme il campo e dargli una dinamica in avanti, non sul minimo comune denominatore". Lo ha detto Enrico Letta ai Circoli di Firenze.

