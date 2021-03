Formula 1, tutto quello che ci aspettiamo dal Mondiale 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Un Mondiale di transizione ma aperto più che mai. Il campionato del Mondo di Formula 1 che partirà sul circuito del Bahrain si presenta come uno dei più incerti ed equilibrati degli ultimi anni. In attesa della grande rivoluzione prevista per il prossimo anno quando, come dicono gli ingegneri, «Ripartiremo tutti da un foglio bianco», la caccia al trono di Re Lewis Hamilton si preannuncia più avvincente che mai. Il 2022 sarà la stagione del cambiamento radicale, con macchine totalmente nuove e pronte a dar vita a una nuova era, ma quest'anno non mancheranno le sorprese. Formula 1: Mondiale, Gran Premio Abu Dhabi 2020 Start of the race, 33 VERSTAPPEN Max (nld), Aston Martin Red Bull Racing Honda RB16, 77 BOTTAS Valtteri (fin), Mercedes AMG F1 GP W11 Hybrid EQ Power+, 44 HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W11 Hybrid ... Leggi su gqitalia (Di sabato 27 marzo 2021) Undi transizione ma aperto più che mai. Il campionato del Mondo di1 che partirà sul circuito del Bahrain si presenta come uno dei più incerti ed equilibrati degli ultimi anni. In attesa della grande rivoluzione prevista per il prossimo anno quando, come dicono gli ingegneri, «Ripartiremo tutti da un foglio bianco», la caccia al trono di Re Lewis Hamilton si preannuncia più avvincente che mai. Il 2022 sarà la stagione del cambiamento radicale, con macchine totalmente nuove e pronte a dar vita a una nuova era, ma quest'anno non mancheranno le sorprese.1:, Gran Premio Abu Dhabi 2020 Start of the race, 33 VERSTAPPEN Max (nld), Aston Martin Red Bull Racing Honda RB16, 77 BOTTAS Valtteri (fin), Mercedes AMG F1 GP W11 Hybrid EQ Power+, 44 HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W11 Hybrid ...

