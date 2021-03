F1, Max Verstappen demolisce Hamilton e si prende la pole a Sakhir! Che Ferrari: Leclerc in seconda fila! (Di sabato 27 marzo 2021) Max Verstappen rispedisce al mittente gli assalti della Mercedes e si conferma il più veloce anche in qualifica a Sakhir, firmando una strepitosa pole position nel Gran Premio del Bahrain 2021, round inaugurale del nuovo Mondiale di Formula Uno. Per l’olandese della Red Bull si tratta della quarta partenza al palo in carriera, la seconda consecutiva dopo il GP Abu Dhabi di fine 2020. Il 23enne nativo di Hasselt è stato l’unico in grado di scendere sotto il muro dell’1’29”, siglando tre settori record e rifilando la bellezza di 388 millesimi al sette volte campione iridato Lewis Hamilton nel giro decisivo del Q3. Terzo posto per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, ma la seconda fila è completata da un fantastico Charles Leclerc con la Ferrari. Terza fila per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Maxrispedisce al mittente gli assalti della Mercedes e si conferma il più veloce anche in qualifica a Sakhir, firmando una strepitosaposition nel Gran Premio del Bahrain 2021, round inaugurale del nuovo Mondiale di Formula Uno. Per l’olandese della Red Bull si tratta della quarta partenza al palo in carriera, laconsecutiva dopo il GP Abu Dhabi di fine 2020. Il 23enne nativo di Hasselt è stato l’unico in grado di scendere sotto il muro dell’1’29”, siglando tre settori record e rifilando la bellezza di 388 millesimi al sette volte campione iridato Lewisnel giro decisivo del Q3. Terzo posto per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, ma lafila è completata da un fantastico Charlescon la. Terza fila per ...

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen Qualifiche F1 Gp Bahrain: pole position di Verstappen. Griglia di partenza La prima pole position del Mondiale 2021 di Formula 1 è di Max Verstappen . Le qualifiche del Gp del Bahrain incoronano l'olandese della Red Bull che nel Q3 stacca il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e l'altro pilota della Mercedes, Valtteri ...

A tutto Trulli: 'La F1 torni ai V8 aspirati. La Red Bull? Può sognare il titolo nel 2021' E sono sicuro che non guarderà le spalle a Max Verstappen, ma metterà l'auto davanti in diversi GP. Credo che quelli di Milton Keynes abbiano tutto il diritto di pensare alla vittoria finale. Poi mi ...

Max Verstappen guida l’opposizione Red Bull vera anti-Mercedes QUOTIDIANO.NET F1, a Verstappen la prima pole del 2021. Hamilton battuto, bene Leclerc Max Verstappen ha conquistato la pole del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. L'olandese della Red Bull con il tempo di 1:28.997 ha preceduto di 4 decimi il ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Verstappen in pole position, bene Leclerc! Gp Bahrain Griglia di partenza Formula 1: la lotta per la pole position verso il Gp Bahrain 2021, che sul circuito di Sakhir apre la nuova stagione del circus.

