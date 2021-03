F1 | Gp Bahrain | Verstappen in pole davanti a Hamilton e Leclerc 4°

(Di sabato 27 marzo 2021) Sakhir, 27 mar. – (Adnkronos) – E’ di Maxla primaposition della stagione 2021 di F1. L’olandese della Red Bull partirà al palo domani nel Gp delgrazie a un giro in 1’28?997, grazie al quale precede le due Mercedes dell’inglese, campione del mondo in carica, Lewis(+0?388) e del finlandese Valtteri Bottas (+0?589) e la Ferrari del monegasco Charles(+0?681). L'articolo CalcioWeb.

Advertising

RaiSport : #GpdelBahrain: è di #Verstappen la prima #pole Alle spalle dell'olandese le #Mercedes di #Hamilton e #Bottas.… - LaPresse_news : F1, Gp Bahrain: #Verstappen conquista la #pole davanti a Hamilton. Quarto #Leclerc - Gazzettino : Gp del Bahrain, Verstappen batte le Mercedes e va in pole. Quarto Leclerc - tizianacairati : F1 GP Bahrain: pole di Verstappen! Battuti Hamilton e Bottas. Ferrari: Leclerc 4° @gazzetta - bandierascacch1 : Max #Verstappen si conferma il più forte nel #BahrainGP: dopo aver dominato tutte le sessioni, ecco la pole positio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain Verstappen

PROFONDO ROSSO / Il podcast di Leo Turrini F1 Gp: i risultati delle FP3 Maxè il più veloce nelle terze prove libere. L'olandese gira in 1'30"577 precedendo la Mercedes di Hamilton ...Il Mondiale di Formula 1 riparte ine tra i fan ci sarà anche il 46enne Jarno Trulli, che dalla gare in tv del Circus non si ... E sono sicuro che non guarderà le spalle a Max, ma ...Griglia di partenza Formula 1: la lotta per la pole position verso il Gp Bahrain 2021, che sul circuito di Sakhir apre la nuova stagione del circus.Anche la seconda sessione di qualifiche regala grandi sorprese. Gli unici a riuscire a qualificarsi con gomma gialla sono le due Mercedes, Verstappen e (a sorpresa) Pierre Gasly, mentre Perez rischia ...