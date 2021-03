Emanuele Bortolotti | «Come è verde la città di domani»

Leggi su iodonna

(Di sabato 27 marzo 2021) Immaginate unain cui i cortili non siano più un parcheggio per le auto, ma giardini rigogliosi. Dove il lastrico solare che copre le palazzine o i tetti dei garage diventi un’oasi. Pensate a quei cavedi usati per metterci i bidoni dei rifiuti: potrebbero diventare una microgiungla urbana, colonizzata da piante rampicanti. E ai muri ciechi di alcuni edifici, spesso di rara bruttezza, che potrebbero rinascere grazie a una cascata di piante. Bucando un tetto, poi, si potrebbe ottenere un patio, mentre un seminterrato si rivaluta affacciandosi su un ambiente esterno ricco di piante. Il garden designer. E poi, un capannone industriale in disuso, o un’area urbana abbandonata nell’incuria potrebbero tramutarsi in spazi residenziali alberati o in giardini condivisi. È questa la visione di ...