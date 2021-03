Elisa Isoardi in lacrime all’Isola dei Famosi: “Non l’ho mai detto prima” (Di sabato 27 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è un reality che mette a dura prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte crollo emotivo: è scoppiata a piangere e mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente in tv non era mai emerso.“Sono stata cresciuta da mamma da sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico, quindi ho una grande ammirazione per lei – ha detto in lacrime in confessionale – Di solito, lo raccontava anche mia nonna, prima di morire una persona pensa alla mamma e l’ultima parola che dice è : ‘Mamma’…”. “Qui è tutto un po’ più difficile – ha continuato Elisa -, non pensavo arrivasse già il richiamo di casa”. “Non ho sentito mia madre per un po’, quando poi ci siamo ritrovate, ogni volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) L’Isola deiè un reality che mette a dura prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene, che nei giorni scorsi ha avuto un forte crollo emotivo: è scoppiata a piangere e mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente in tv non era mai emerso.“Sono stata cresciuta da mamma da sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico, quindi ho una grande ammirazione per lei – hainin confessionale – Di solito, lo raccontava anche mia nonna,di morire una persona pensa alla mamma e l’ultima parola che dice è : ‘Mamma’…”. “Qui è tutto un po’ più difficile – ha continuato-, non pensavo arrivasse già il richiamo di casa”. “Non ho sentito mia madre per un po’, quando poi ci siamo ritrovate, ogni volta ...

