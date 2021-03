Domenica in 28 marzo 2021 | super ospite Belen Rodriguez | tutti i nomi

(Di sabato 27 marzo 2021) Non potevano mancare anche questa settimana le nostre anticipazioni diIN! Cosa vedremo nella puntata 29 in onda il 28? Mara Venier continua il suo grande successo con il programma di Rai 1 e ha anche deciso di rimandare la pensione! Il prossimo anno la vedremo di nuovo nel pomeriggio degli italiani per una nuova stagione diIn! Ma dobbiamo ancora finire di seguire questa! E allora ecco per voi le anticipazioni per la puntata di domani pomeriggio che vedrà arrivare nello studio di Mara diversi ospiti e c’è grandissima attesa anche per, tra iospiti di questo nuovo appuntamentole.IN ospiti e anticipazioni del 28...

Advertising

ilpost : Domenica torna l’ora legale - QuiMediaset_it : #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.54… - LaStampa : Domenica 28 marzo con La Stampa in omaggio cinque mascherine chirurgiche - amendola_nadia : RT @fran_ozgegurel: Evento Tweeter Domenica 28 marzo ore 18,00 ???? Facciamo festa e divertiamoci tutte insieme per la nostra Queen ?? #Özge… - Valeriapeste1 : Pigra domenica di marzo, Pasqua di.lockdown alle porte, depressione e cielo nuvoloso.... #Pasqua #lockdown2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica marzo

Se, per esempio, la luna piena si verifica un sabato 21, la Pasqua cade il 22, ovvero laimmediatamente successiva all'equinozio. Per gli ortodossi la data oscilla tra il 4 ...Il messaggio che convocava mio padre per il prossimo 9 aprile è arrivato21alle 16. Lui è mancato alle 18.45'. Giorgio Airaudo, ex parlamentare, sindacalista da sempre e attuale ...Arriva l'ora legale in questo fine settimana: domani, domenica 28 marzo, le lancette di sveglie e orologi devono essere spostate un'ora avanti. Ancora una volta, per il secondo anno, le giornate si ...Stanotte, tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, si cambia: inizia l’ora legale, finisce quella solare. Alle 2 di notte bisogna spostare le lancette in avanti di 60 minuti. Dormiremo un’ora in meno, ...