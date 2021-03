Covid | Pescara | divieto di stazionamento in piazze del centro nei festivi e fine settimana

(Di sabato 27 marzo 2021)dinelledeldi- piazza della Rinascita, piazza Sacro Cuore e piazza Muzii - nelle giornate dal 27 al 28 marzo e dal 3 al 5 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 22:00. E' quanto dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci allo scopo di favorire il contenimento della diffusione del-19. "È fatta salva - si legge in una nota del Comune - l'attesa in coda, comunque nel rispetto delle distanze interpersonali, per quanti debbano accedere agli esercizi commerciali autorizzati all'apertura. Il provvedimento applica, tra gli altri, le disposizioni previste dal DPCM del 2 marzo u.s. (articolo 11) e dal decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33 (articolo 1)" leggi tutto

Tutta la famiglia si era contagiata ma Sonia si era improvvisamente aggravata ed era stata ricoverata all'ospedale di Pescara. I medici si interrogano ancora se il Covid sia stata la causa principale ...All'ospedale di Pescara il cuore di Sonia Pantoli, 31 anni, avezzanese di Paterno, architetto, ha smesso di battere dopo essere stata ...Un nuovo lutto gravissimo legato alla pandemia Coronavirus, Sonia Pantoli morta di Covid: il giovane architetto aveva 31 anni.