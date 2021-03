Covid Liguria, balzo in avanti dei positivi. Lieve aumentano dei ricoveri (Di sabato 27 marzo 2021) La balzo in avanti dei positivi al Covid in Liguria che, con 529 nuovi casi, 292 guarigioni e otto decessi (fra i quali una donna di 58 anni morta in ospedale a Sarzana ) porta il totale degli ... Leggi su lanazione (Di sabato 27 marzo 2021) Laindeialinche, con 529 nuovi casi, 292 guarigioni e otto decessi (fra i quali una donna di 58 anni morta in ospedale a Sarzana ) porta il totale degli ...

Advertising

myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - MediasetTgcom24 : Covid, nove contagi da un operatore no vax in un ospedale ligure #Coronavirus - 2piedi : RT @ansa_liguria: Covid: nuovo focolaio in Rsa a Sanremo - ansa_liguria : Covid: in Liguria più positivi, più ospedalizzati e 8 morti -