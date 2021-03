Calciomercato Juventus, lo scambio sblocca Locatelli (Di sabato 27 marzo 2021) Locatelli l’uomo giusto: la Juventus valuta lo scambio di Calciomercato Calciomercato della Juventus che già racconta numerose trattative per la prossima estate e, guardando a centrocampo, il nome più caldo sarebbe sempre lo stesso, quello di Manuel Locatelli. Giocatore esploso con la maglia del Sassuolo e che può occupare due posizioni in mezzo al campo, insomma l’uomo perfetto per Andrea Pirlo che, in linea con la società bianconera, valuterebbe le altre cessioni di Rabiot e Ramsey, mai davvero incisivi dall’inzio della loro carriera in bianconero. Locatelli, tralasciando facili sogni inglesi di una passione mai terminata con Paul Pogba, rappresenterebbe in questo momento l’uomo giusto per la nuova Juventus, quella che dovrà ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 27 marzo 2021)l’uomo giusto: lavaluta lodidellache già racconta numerose trattative per la prossima estate e, guardando a centrocampo, il nome più caldo sarebbe sempre lo stesso, quello di Manuel. Giocatore esploso con la maglia del Sassuolo e che può occupare due posizioni in mezzo al campo, insomma l’uomo perfetto per Andrea Pirlo che, in linea con la società bianconera, valuterebbe le altre cessioni di Rabiot e Ramsey, mai davvero incisivi dall’inzio della loro carriera in bianconero., tralasciando facili sogni inglesi di una passione mai terminata con Paul Pogba, rappresenterebbe in questo momento l’uomo giusto per la nuova, quella che dovrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve, è già mercato: "Vogliamo questo attacco" ...di là del calcio giocato per la Vecchia Signora già da qualche settimana impazza il calciomercato. ... La Juve balla sulle punte: chi con Cr7? In questi giorni di caos in casa Juventus , a seguito dell'...

Calciomercato Juventus, idea per il centrocampo dal Siviglia Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere delle pedine in partenza nel corso dell'estate specie in un determinato settore del campo. Il reparto che infatti pare destinato a subire una vera e ...

Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli in pole, ma spunta un nome nuovo... La Gazzetta dello Sport Calciomercato Juve: nome nuovo per rinforzare il centrocampo di Pirlo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe emerso un nuovo nome nel calciomercato Juve per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Trattasi di Jordan, mediano del Siviglia ...

Il Divin Codino, il film su Roberto Baggio su Netflix: trama, cast e trailer Juventus e Milan. E non mancheranno i momenti salienti della sua intensa attività sul campo, culminato con la fatidica finale dei Mondiale ’94 negli Stati Uniti contro il Brasile. Ad interpretare il ...

