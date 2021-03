Veneto e Napoli non si accordano sulla candidatura del caffè all’Unesco, e viene tutto rimandato di un anno (Di venerdì 26 marzo 2021) Veneto e Napoli candidano il caffè come bene immateriale dell’umanità Unesco. Il Ministero non riesce a decidere, chiede che le due proposte vengano unificate. E così la procedura viene rimandata di un anno. tutto sfumato. Lo racconta il Corriere della Sera, che ricostruisce quanto accaduto. La candidatura del «rito del caffè espresso italiano tradizionale» era stata presentata ufficialmente nel 2019, patrocinata dall’omonimo consorzio trevigiano di tutela. “Si concentrava sull’importanza del consumo della bevanda come rito quotidiano: divenuto simbolo di un’intera nazione”. Qualche mese dopo, era arrivata quella della «cultura del caffè espresso napoletano», promossa dalla Regione Campania, incentrata sulle torrefazioni centenarie, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021)candidano ilcome bene immateriale dell’umanità Unesco. Il Ministero non riesce a decidere, chiede che le due proposte vengano unificate. E così la procedurarimandata di unsfumato. Lo racconta il Corriere della Sera, che ricostruisce quanto accaduto. Ladel «rito delespresso italiano tradizionale» era stata presentata ufficialmente nel 2019, patrocinata dall’omonimo consorzio trevigiano di tutela. “Si concentrava sull’importanza del consumo della bevanda come rito quotidiano: divenuto simbolo di un’intera nazione”. Qualche mese dopo, era arrivata quella della «cultura delespresso napoletano», promossa dalla Regione Campania, incentrata sulle torrefazioni centenarie, ...

