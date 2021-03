USA, a febbraio calano spese personali e redditi (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Tornano a diminuire le spese delle famiglie americane a febbraio, in scia alla calo dei redditi. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono scesi dell’1%, dopo il +3,4% del mese precedente, e contro il -0,7% stimato dagli analisti. A incidere sono stati l’ondata di maltempo, con il gelo che ha interessato diversi Stati del Sud, e il termine del pacchetto di aiuti all’economia varato dalla precedente amministrazione a fine dicembre (gli aiuti riprenderanno con il nuovo pacchetto da 1.900 miliardi di dollari di Biden). I redditi personali hanno registrato una diminuzione del 7,1% rispetto al +10,1% precedente e al -7,3% del consensus. Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, evidenzia una variazione positiva ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Tornano a diminuire ledelle famiglie americane a, in scia alla calo dei. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi(PCE) sono scesi dell’1%, dopo il +3,4% del mese precedente, e contro il -0,7% stimato dagli analisti. A incidere sono stati l’ondata di maltempo, con il gelo che ha interessato diversi Stati del Sud, e il termine del pacchetto di aiuti all’economia varato dalla precedente amministrazione a fine dicembre (gli aiuti riprenderanno con il nuovo pacchetto da 1.900 miliardi di dollari di Biden). Ihanno registrato una diminuzione del 7,1% rispetto al +10,1% precedente e al -7,3% del consensus. Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, evidenzia una variazione positiva ...

