Uomini e Donne, Matteo Ranieri svela il motivo della rottura con Sophie Codegoni (Video) (Di venerdì 26 marzo 2021) Ieri sera, Sophie Codegoni aveva annunciato la rottura con il suo fidanzato, Matteo Ranieri. Ecco quindi che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto dire la sua su quanto accaduto tra i due negli ultimi giorni. Ecco quanto ha raccontato ai suoi seguaci su Instagram: Volevo confermare la fine della mia relazione con Sophie. Forse ora capirete perché io sono stato un po’ assente in queste due settimane. Il motivo è molto semplice: non di andava d’accordo su tante cose perché comunque avendo stili di vita differenti anche le prospettive future erano differenti. Quindi ci siamo vissuti in una realtà che era quella di Uomini e Donne ma al di fuori è stato un po’ difficile. Ci siamo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 marzo 2021) Ieri sera,aveva annunciato lacon il suo fidanzato,. Ecco quindi che l’ex corteggiatore diha voluto dire la sua su quanto accaduto tra i due negli ultimi giorni. Ecco quanto ha raccontato ai suoi seguaci su Instagram: Volevo confermare la finemia relazione con. Forse ora capirete perché io sono stato un po’ assente in queste due settimane. Ilè molto semplice: non di andava d’accordo su tante cose perché comunque avendo stili di vita differenti anche le prospettive future erano differenti. Quindi ci siamo vissuti in una realtà che era quella dima al di fuori è stato un po’ difficile. Ci siamo ...

