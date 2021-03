Uomini e Donne, Beatrice Buonocore rivela: “Davide non era fatto per me. Ora ho dei progetti” (Di venerdì 26 marzo 2021) Beatrice Buonocore l’abbiamo conosciuta in questa edizione di Uomini e Donne, quando decise di intraprendere una conoscenza con il tronista Davide Donadei. Purtroppo, la ragazza non è stata scelta e adesso è riuscita finalmente a dimenticare la sua parentesi televisiva. NUOVA CASA – L’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad una lunga intervista a Uomini L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 26 marzo 2021)l’abbiamo conosciuta in questa edizione di, quando decise di intraprendere una conoscenza con il tronistaDonadei. Purtroppo, la ragazza non è stata scelta e adesso è riuscita finalmente a dimenticare la sua parentesi televisiva. NUOVA CASA – L’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad una lunga intervista aL'articolo

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - SuperQuarkRai : Dante amava davvero Beatrice. E cercò persino di farla ingelosire. Come racconta #AlessandroBarbero a #PieroAngela.… - LegaProOfficial : Donne e uomini di (bordo)campo, oggi i responsabili uffici stampa dei club della #SerieC si sono radunati in video… - infoitcultura : Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati/ 'Innamorata a Uomini e Donne ma..' - infoitcultura : Uomini e donne, Gemma Galgani piange in studio: 'Non si dà pace, è disperata'. A 71 anni, l'ultima atroce umiliazio… -