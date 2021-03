Ue, Draghi: "Ci siamo fatti fregare" Mancano 100 mln di dosi promesse (Di venerdì 26 marzo 2021) Il premier durante il Consiglio europeo ha esortato von der Leyen a mettere alle strette le aziende farmaceutiche che non rispettano i contratti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 marzo 2021) Il premier durante il Consiglio europeo ha esortato von der Leyen a mettere alle strette le aziende farmaceutiche che non rispettano i contratti Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Qui siamo MOLTO MOLTO MOLTO avanti nella presa di coscienza. 'Il mercato unico non ha risposto nè alle disuguaglian… - agorarai : 'Questa settimana la fiducia nel governo è scemata. Siamo al 40%, che è il dato più basso da quando si è insediato… - PagellaPolitica : Il presidente del Consiglio #Draghi ieri ha detto una serie di inesattezze sulla campagna vaccinale. Per esempio, n… - armandocortiana : RT @borghi_claudio: Qui siamo MOLTO MOLTO MOLTO avanti nella presa di coscienza. 'Il mercato unico non ha risposto nè alle disuguaglianze n… - ciccio_radari : @jacopo_iacoboni Quindi se con Conte eravamo primi in Europa, con Draghi siamo primi in tutte le galassie. -