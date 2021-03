Traffico Roma del 26-03-2021 ore 18:00 (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a questo appuntamento sciopero del trasporto pubblico al momento fermo hanno ripreso servizio i collegamenti principali ora corse di tutte le linee della metro e della Roma Lido in servizio la termini-centocelle lo sciopero ripartirà alle 20 per poi arrivare fino al termine di tutti i servizi per quanto riguarda la linea C della metro ricordiamo che Comunque al di là dello sciopero le corse metro termineranno tra le 20:30 e le 21 questo per i lavori in programma sulla linea vicino al Verano sul piazzale Valerio Massimo incidente i possibili disagi ci troviamo anche all’altezza della via Tiburtina incidente sulla viale del Tecnopolo in questo caso siamo nella zona di Settecamini intanto raccordo anulare Traffico intenso in esterna tra la Ardeatina e La Romanina per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati a questo appuntamento sciopero del trasporto pubblico al momento fermo hanno ripreso servizio i collegamenti principali ora corse di tutte le linee della metro e dellaLido in servizio la termini-centocelle lo sciopero ripartirà alle 20 per poi arrivare fino al termine di tutti i servizi per quanto riguarda la linea C della metro ricordiamo che Comunque al di là dello sciopero le corse metro termineranno tra le 20:30 e le 21 questo per i lavori in programma sulla linea vicino al Verano sul piazzale Valerio Massimo incidente i possibili disagi ci troviamo anche all’altezza della via Tiburtina incidente sulla viale del Tecnopolo in questo caso siamo nella zona di Settecamini intanto raccordo anulareintenso in esterna tra la Ardeatina e Lanina per i dettagli di ...

