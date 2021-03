**Tpl: sindacati, adesione media dell’85% a sciopero con punte del 100%** (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “adesione media dell’85% con punte del 100% in alcune aziende”. A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna sullo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale, proclamato oggi “per il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre anni e per rilanciare un settore non più in grado di offrire un servizio di trasporto di qualità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “condel 100% in alcune aziende”. A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna sullonazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale, proclamato oggi “per il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre anni e per rilanciare un settore non più in grado di offrire un servizio di trasporto di qualità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Tpl: sindacati, adesione media dell'85% a sciopero con punte del 100%**... - bisagnino : Sciopero nazionale Tpl, sindacati: in Liguria adesioni lavoratori al 94% - LiguriaNotizie : Sciopero nazionale Tpl, sindacati: in Liguria adesioni lavoratori al 94% - Ansa_Piemonte : Tpl: sciopero a Torino, per sindacati 75% media adesione. Regolare questa mattina la metropolitana #ANSA - romamobilita : Oggi trasporto pubblico a rischio per lo #scioperonazionale di 24 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Ui… -

Ultime Notizie dalla rete : **Tpl sindacati Sciopero TPL, l'adesione supera l'80% ...che le Associazioni Datoriali non si sono rese disponibili ad accogliere le richieste dei sindacati ... Oggi abbiamo manifestato per dimostrare che i lavoratori del settore del TPL meritano un ...

TPL Linea: completo rinnovo del parco mezzi con 22 nuovi autobus, investimenti su impianti e officine ...e dei disagi per l'utenza di TPL Linea srl, l'azienda di trasporto pubblico savonese precisa sulla situazione del parco mezzi, degli impianti e delle officine dopo le dichiarazioni dei sindacati. In ...

Tpl:sindacati,confermato sciopero nazionale 24 ore domani - Ultima Ora Agenzia ANSA Sciopero TPL, l'adesione supera l'80% Grande adesione allo sciopero indetto oggi a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. L’iniziativa si è resa ...

Sciopero rinnovo contratto Tpl Basilicata, i sindacati: ‘alta adesione’ POTENZA – Alta adesione dello sciopero di oggi 26 marzo sul rinnovo del contratto Tpl in Basilicata. Ha prevalso il senso di appartenenza sindacale dei lavoratori sull’atteggiamento arrogante e pretes ...

...che le Associazioni Datoriali non si sono rese disponibili ad accogliere le richieste dei... Oggi abbiamo manifestato per dimostrare che i lavoratori del settore delmeritano un ......e dei disagi per l'utenza diLinea srl, l'azienda di trasporto pubblico savonese precisa sulla situazione del parco mezzi, degli impianti e delle officine dopo le dichiarazioni dei. In ...Grande adesione allo sciopero indetto oggi a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. L’iniziativa si è resa ...POTENZA – Alta adesione dello sciopero di oggi 26 marzo sul rinnovo del contratto Tpl in Basilicata. Ha prevalso il senso di appartenenza sindacale dei lavoratori sull’atteggiamento arrogante e pretes ...