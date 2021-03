Svolta epocale: Dazn trasmetterà tutta la Serie A (Di venerdì 26 marzo 2021) Ora è ufficiale: la Lega Serie A ha aggiudicato i diritti tv del campionato 2021/24 a Dazn. Nell’ultima assemblea è arrivato il via libera da parte dei club: 16 voti a favore e 4 contrari. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Ora è ufficiale: la LegaA ha aggiudicato i diritti tv del campionato 2021/24 a. Nell’ultima assemblea è arrivato il via libera da parte dei club: 16 voti a favore e 4 contrari.si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a L'articolo

