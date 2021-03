Sinner-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2021 proporrà lo scontro tra Jannik Sinner e Karen Khachanov, rispettivamente esponenti del tennis italiano e russo. L’azzurro non ha faticato particolarmente per superare Hugo Gaston, così come il moscovita, nettamente superiore a Yannick Hanfmann. La sfida tra Sinner e Khachanov andrà in scena domenica 28 marzo, con orario d’inizio attualmente da definire. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sull’incontro di terzo turno del prestigioso torneo statunitense. IL TABELLONE IL MONTEPREMI ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Il terzo turno deldiproporrà lo scontro tra Jannike Karen, rispettivamente esponenti del tennis italiano e russo. L’azzurro non ha faticato particolarmente per superare Hugo Gaston, così come il moscovita, nettamente superiore a Yannick Hanfmann. La sfida traandrà in scena domenica 28 marzo, cond’inizio attualmente da definire. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sull’incontro di terzo turno del prestigioso torneo statunitense. IL TABELLONE IL MONTEPREMI ...

