Serie A e coppe | così vedremo il calcio dal 2021

(Di venerdì 26 marzo 2021) La notizia era nell’aria e al termine dell’odierna assemblea di Lega è diventata ufficiale: Dazn trasmetterà tutta laA dalla prossima stagione calcistica e fino a quella 2023/24. Con 16 voti favorevoli i club hanno accettato l’offerta da 840 milioni annui per 7 gare in esclusiva e 3 da trasmettere in co-esclusiva. Resta in L'articolo

AleGobbo87 : RT @RidTheRock: #Sky ha fregato #Dazn sui diritti delle coppe europee.....#Dazn ha fregato #Sky sui diritti tv della Serie A....entrambe HA… - ClaraPorta4 : RT @RidTheRock: #Sky ha fregato #Dazn sui diritti delle coppe europee.....#Dazn ha fregato #Sky sui diritti tv della Serie A....entrambe HA… - agostinomela : @DavidOnepv @cippiriddu Fai anche 40, ma a condizione di vedere tutte le partite di serie A e coppe europee. - martyisnt96 : RT @RidTheRock: #Sky ha fregato #Dazn sui diritti delle coppe europee.....#Dazn ha fregato #Sky sui diritti tv della Serie A....entrambe HA… - ntefida : RT @Marco562017: La porcheria è stata completata, serie A su #DAZN e coppe su #sky Quindi dovremo avere 2 abbonamenti per poter seguire il… -

