Roberto Barbieri presidente delle Controllate aeroportuali sarde

Con il perfezionamento dell'acquisizione dell'80% di Geasar, società di gestione dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda, da parte di F2i Ligantia, la holding controllata da F2i Sgr e partecipata da Fondazione Sardegna e Blackrock Infrastructure, Roberto Barbieri è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Geasar e di F2i Ligantia. È quanto riferisce una nota. Barbieri, che riveste la carica di amministratore delegato di un altro importante scalo del network aeroportuale di F2i, quello di Napoli, è anche presidente dell'aeroporto di Alghero. Grazie alla combinazione delle attività di Olbia ed Alghero, – si aggiunge – F2i ha creato un sistema aeroportuale nel Nord della Sardegna che ha movimentato nel 2019 circa 4,4 milioni di passeggeri.

Aeroporti: Barbieri presidente Geasar Olbia e F2i Ligantia - Sardegna Agenzia ANSA Aeroporto di Olbia: Roberto Barbieri presidente di Geasar Barbieri è presidente anche di Geasal, la società di gestione dello scalo di Alghero OLBIA. Con il perfezionamento dell'acquisizione dell'80% di Geasar SpA, società di gestione dell'aeroporto Olbia Co ...

Aeroporti: Barbieri presidente Geasar Olbia e F2i Ligantia Roberto Barbieri è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Geasar e di F2i Ligantia. Barbieri, che riveste la carica di amminstratore delegato anche della società di gestione ...

