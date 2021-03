Pressione fisica e psicologica. La denuncia social di Navalny dal carcere (Di venerdì 26 marzo 2021) “Mi è capitata una seccatura: ho avuto un forte mal di schiena. Non posso né piegarmi, né raddrizzarmi. Chi ha seguito i miei processi avrà notato che non sono stato mai seduto ‘nell’acquario’ (la gabbia per l’imputato in tribunale, ndr) e cammino su e giù per ore, perché potevo solo stare in piedi o stare sdraiato. Probabilmente un nervo è stato schiacciato perché non faccio altro che stare seduto contorto nei furgoni della polizia”. Questo il resoconto del leader dell’opposizione russo, Alexei Navalny, pubblicato su Instagram. “Sono stato zitto – racconta sulla piattaforma social -. Non fa certo piacere ma non è una cosa mortale: mi cureranno. Però non mi curano. Quando mi conducevano nella colonia penale ho cominciato a preoccuparmi e mi sono messo a scriverne ogni giorno: ciao, ho dei forti dolori. Fate venire qua un medico oppure datemi dei ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) “Mi è capitata una seccatura: ho avuto un forte mal di schiena. Non posso né piegarmi, né raddrizzarmi. Chi ha seguito i miei processi avrà notato che non sono stato mai seduto ‘nell’acquario’ (la gabbia per l’imputato in tribunale, ndr) e cammino su e giù per ore, perché potevo solo stare in piedi o stare sdraiato. Probabilmente un nervo è stato schiacciato perché non faccio altro che stare seduto contorto nei furgoni della polizia”. Questo il resoconto del leader dell’opposizione russo, Alexei, pubblicato su Instagram. “Sono stato zitto – racconta sulla piattaforma-. Non fa certo piacere ma non è una cosa mortale: mi cureranno. Però non mi curano. Quando mi conducevano nella colonia penale ho cominciato a preoccuparmi e mi sono messo a scriverne ogni giorno: ciao, ho dei forti dolori. Fate venire qua un medico oppure datemi dei ...

Advertising

jaemimikyu : ho provato a fare un po’ di attività fisica costretta dai miei e alla fine loro mi hanno solo urlato contro nonosta… - pbrex668 : RT @SkyTG24: Come ridurre la pressione sanguigna con l'attività fisica: le raccomandazioni dell'Esc - mf25tp : RT @SkyTG24: Come ridurre la pressione sanguigna con l'attività fisica: le raccomandazioni dell'Esc - gb46290720 : RT @SkyTG24: Come ridurre la pressione sanguigna con l'attività fisica: le raccomandazioni dell'Esc - SkyTG24 : Come ridurre la pressione sanguigna con l'attività fisica: le raccomandazioni dell'Esc -