Presidente Inps: "Rdc a immigrati e famiglie numerose" (Di venerdì 26 marzo 2021) Tridico ha suggerito di ampliare la platea di immigrati beneficiari del reddito di cittadinanza: immediate le critiche dal centrodestra. Tridico: "Più risorse del reddito di cittadinanza per gli immigrati" su Notizie.it.

matteosalvinimi : Il presidente dell’Inps vuole cancellare il requisito di residenza da 10 anni? Prima bisogna aiutare i (tanti) ital… - FrancescoLollo1 : È inaccettabile che mentre famiglie e imprese sono in ginocchio, il presidente dell’Inps #Tridico sostenga di voler… - NicolaPorro : È terribilmente antipopulista, ma ci sono diverse buone ragioni per cui andavano vaccinati prima i rappresentanti d… - Grandetornado2 : RT @GiorgiaMeloni: Il Presidente Inps Tridico, tanto caro al M5S, chiede risorse per finanziare RDC agli immigrati, ritenendo esagerato il… - Francesco86dc : RT @GiorgiaMeloni: Il Presidente Inps Tridico, tanto caro al M5S, chiede risorse per finanziare RDC agli immigrati, ritenendo esagerato il… -