Parigi | condannato sacrestano | aveva rubato per anni i soldi delle elemosine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ildell’abbazia Saint-Germain-des-Prés, a, è statoa 18 mesi di carcere con la condizionale e dovrà pagare 80mila euro di risarcimento per averofferte edella chiesa. La vicenda, avvenuta nella nota abbazia del Quartiere Latino, è stata raccontata dal quotidiano francese Le Monde. Il, il 62enne Georges C., era stato licenziato nel novembre 2017, dopo essere stato trovato in possesso di alcune banconote che erano state segnate con un pennarello verde dai preti. Questi, infatti, vedendo le offerte in continua diminuzione,no iniziato a nutrire dei sospetti. Apparentemente, ilera una persona di fiducia: arrivato ...

zazoomblog : Sacrestano fa il milionario a Parigi con le elemosine: condannato - #Sacrestano #milionario #Parigi - zazoomblog : Sacrestano fa il milionario a Parigi con le elemosine: condannato - #Sacrestano #milionario #Parigi - massimos1965 : Parigi, sacrestano diventa milionario rubando le offerte: condannato - sicilmedwebtv : Parigi, rubava le offerte dei fedeli: sacrestano milionario condannato - -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi condannato

Un sacrestano della chiesa di Saint - Germain - des - Prés () è statoa 18 mesi di carcere con la condizionale. L'uomo è accusato di aver rubato le offerte ai fedeli. Nel suo domicilio, come riportato da fonti autorevoli francesi, sarebbero ......mondo comporta una perdita economica pari a 50 miliardi di dollari ogni anno! Nella COP21 di,...generazioni hanno il diritto di ricevere in eredità un mondo pieno di vita e che non sia...Si potrebbe sintetizzare così la storia di Georges C. il sacrestano della chiesa Saint-Germain-de-Prés, la più antica di Parigi. Inoltre nella sua abitazione sono stati ritrovati numerosi contanti, an ...È successo nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés, a Parigi: l'uomo, proprietario anche di diverse auto e abitazioni, dovrà restituire alla diocesi 75mila euro ...