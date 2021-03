Non basta chiedere più scuola, se non è scuola di qualità (Di venerdì 26 marzo 2021) Bisogna fare scuola fino ad agosto, per recuperare il disastro. Le vacanze aumentano le differenze e vanno limitate. La didattica a distanza ha rovinato una generazione, o almeno ha rovinato quelli che erano sfavoriti. Ci vuole più scuola ogni giorno per recuperare le disuguaglianze. A ondate successive questi assunti vengono propagati sui social e sui media con tono ultimativo e perentorio, e il cipiglio grave. Pochi capiscono davvero come funziona o non funziona la scuola. Tutti però ci sono stati. E quindi amano avere delle idee, se possibile robuste e categoriche, su come si dovrebbe intervenire. Si intuiscono alcuni sintomi, non ci si attarda in diagnosi accurate, ma si prescrivono con apodittica certezza delle cure. E questi assunti, che si collocano fra la tautologia e la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Bisogna farefino ad agosto, per recuperare il disastro. Le vacanze aumentano le differenze e vanno limitate. La didattica a distanza ha rovinato una generazione, o almeno ha rovinato quelli che erano sfavoriti. Ci vuole piùogni giorno per recuperare le disuguaglianze. A ondate successive questi assunti vengono propagati sui social e sui media con tono ultimativo e perentorio, e il cipiglio grave. Pochi capiscono davvero come funziona o non funziona la. Tutti però ci sono stati. E quindi amano avere delle idee, se possibile robuste e categoriche, su come si dovrebbe intervenire. Si intuiscono alcuni sintomi, non ci si attarda in diagnosi accurate, ma si prescrivono con apodittica certezza delle cure. E questi assunti, che si collocano fra la tautologia e la ...

Vieri su Caputo in Nazionale: "Segnare nel proprio club non basta"

