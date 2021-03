Maria Elena Boschi | “Mi piacerebbe sposarmi ma bisogna essere in due”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nella puntata di Verissimo di sabato 27 marzo 2021 ospite ancheche per la prima volta racconta di Giulio Berruti, del loro amore e del matrimonio che lei desidera. Un amore che la rende felice ma le anticipazioni di Verissimo lasciano intendere che sia più lei che l’attore a sognare una famiglia. Lacerca di tenere i piedi per terra, per scaramanzia. Parla di Berruti definendolo bello, brillante, sensibile, attento agli altri ma anche puro e buono. Grandi doti e lei innamorata vorrebbe che fosse il padre dei suoi figli. Lo sogna da sempre maha confidato anche altro.A VERISSIMO “Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace ...

Boschi è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 27 marzo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'Onorevole ha parlato della sua relazione con Giulio Berruti , della morsa ...A seguire ci saràBoschi che, per l'occasione, si concederà un'intervista di carattere decisamente molto più intimo e privato, piuttosto che un incontro improntato sul suo impegno ...Nella puntata di Verissimo di sabato 27 marzo 2021 ospite anche Maria Elena Boschi che per la prima volta racconta di Giulio Berruti, del loro amore e del matrimonio che lei desidera. Un amore che la ...Anche questa settimana sono tantissimi gli ospiti che si susseguono in studio, tra i quali anche Maria Elena Boschi: l’Onorevole si racconta a tutto tondo, parlando della sua vita privata.