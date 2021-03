Juve, la Procura di Cuneo chiede l’archiviazione del fascicolo sull’ultrà Bucci: «Non fu ucciso» (Di venerdì 26 marzo 2021) La Procura di Cuneo ha chiesto l’archiviazione del fascicolo sulla morte di Raffaello Bucci, ultrà vicino ai Drughi diventato poi “consulente” della Juventus per le relazioni con le tifoserie organizzate. Bucci morì il 7 luglio 2016 cadendo dal ponte di Fossano, all’uscita dell’autostrada Torino-Savona. La notizia è su La Stampa. “Nell’ultimo periodo della sua vita finisce ad avere troppe relazioni: con personaggi ambigui della tifoseria organizzata, con i servizi segreti, con la polizia. Dal club riceve apprezzamenti, per gli ultras è quasi un infame”. Il giorno prima della sua morte era stato sentito in Procura come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva bianconera. Ora, del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Ladiha chiestodelsulla morte di Raffaello, ultrà vicino ai Drughi diventato poi “consulente” dellantus per le relazioni con le tifoserie organizzate.morì il 7 luglio 2016 cadendo dal ponte di Fossano, all’uscita dell’autostrada Torino-Savona. La notizia è su La Stampa. “Nell’ultimo periodo della sua vita finisce ad avere troppe relazioni: con personaggi ambigui della tifoseria organizzata, con i servizi segreti, con la polizia. Dal club riceve apprezzamenti, per gli ultras è quasi un infame”. Il giorno prima della sua morte era stato sentito income persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva bianconera. Ora, del ...

