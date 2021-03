Forum sulla Giustizia lunedì su Fb: Sallusti e altri ospiti dialogano sul partito delle toghe e il caso Palamara (Di venerdì 26 marzo 2021) Il libro di Alessandro Sallusti, “il Sistema“, che per settimane ha dominato la classifica dei libri più venduti, nasce come un’intervista al giudice Palamara e diventa una sorta di diario segreto del cosiddetto partito delle toghe. Partendo da questo libro-denuncia, l’Arsenale delle idee vuole porre l’attenzione sul sistema Giustizia italiano e sulla forza spropositata della Magistratura il cui potere, con buona pace del principio di separazione dei poteri di Montesquieu, si sostituisce pesantemente a quello legislativo ed esecutivo. Il nodo centrale del problema non è come e perché il potere giudiziario sia diventato abnorme in questi ultimi 30 anni, ma perché tutto ciò non costituisca scandalo, perché non venga denunciato su ogni organo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il libro di Alessandro, “il Sistema“, che per settimane ha dominato la classifica dei libri più venduti, nasce come un’intervista al giudicee diventa una sorta di diario segreto del cosiddetto. Partendo da questo libro-denuncia, l’Arsenaleidee vuole porre l’attenzione sul sistemaitaliano eforza spropositata della Magistratura il cui potere, con buona pace del principio di separazione dei poteri di Montesquieu, si sostituisce pesantemente a quello legislativo ed esecutivo. Il nodo centrale del problema non è come e perché il potere giudiziario sia diventato abnorme in questi ultimi 30 anni, ma perché tutto ciò non costituisca scandalo, perché non venga denunciato su ogni organo ...

