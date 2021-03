Flavio Insinna | un vuoto grande e incolmabile | “Manchi”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il conduttore televisivoha voluto dedicare un pensiero speciale sui social, condividendo una mancanza molto forte. Non ha voluto nascondere un momento dinostalgia il conduttore televisivo, che al contrario ha voluto condividerlo proprio con tutti i suoi fan sui social. Ciò che in realtà non ha potuto celare è

Advertising

infoitcultura : Fabrizio Frizzi, ricordo speciale di Flavio Insinna: fan commossi – FOTO - SimonaCroisette : Tra gli ospiti di Canzone Segreta del 26 marzo ci sono: l’attore Raoul Bova, l’attrice Claudia Gerini che ha recita… - infoitcultura : Flavio Insinna, l'annuncio all'Eredità: «Da oggi cambia tutto». Sparisce la campionessa Martina Crocchia - infoitcultura : Flavio Insinna, cambia tutto a L’Eredità: stop momentaneo per la campionessa Martina - infoitcultura : L'Eredità, Flavio Insinna e Martina? Spunta Cannoletta! -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

"Manchi", scriveaccompagnando il suo post con un cuoricino e la foto di Woody, lo sceriffo del cartoon "Toy story", cui Frizzi aveva prestato la voce. "Ciao Fabri, qui non ti abbiamo ...non ha peli sulla lingua ma i segreti sì, per anni infatti è riuscito a tenere nascosta relazione con la sua fidanzata, qual è la verità?, il noto conduttore della Rai ...Striscia La Notizia durante uno dei suoi servizi ha fatto luce su diversi insulti che Flavio Insinna ha rivolto ai suoi ospiti di Affari Tuoi. I fuori onda mandati in televisione dal TG satirico sono ...Genova - L’indiscutibile professionalità, l’umiltà, i modi gentili e quella risata contagiosa, riconoscibile tra tante. Il 26 marzo del 2018 se ne andava Fabrizio Frizzi, colpito da un’emorragia cereb ...