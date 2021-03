Fiorentina | Iachini aspetta di incontrate Kokorin | le sue condizioni

(Di venerdì 26 marzo 2021) Laattende ancora Alexander, il quale sta seguendo un programma di recupero personalizzato concordato dopo la visita a Villa Stuart Laattende ancora Alexander, il quale sta seguendo un programma di recupero personalizzato concordato dopo la visita a Villa Stuart. A riportarlo è FirenzeViola segnalando che l’attaccante russo non ha ancora avuto modo di incontrare il nuovo tecnico viola Beppe. Leggi su Calcionews24.com

Laattende ancora Alexander Kokorin, il quale sta seguendo un programma di recupero personalizzato concordato dopo la visita a Villa ...... per portare avanti un programma di recupero dopo l'ultimo infortunio subito con la maglia della. Dalla prossima settimana potrà dunque iniziare a lavorare agli ordini di BeppeLa Fiorentina attende ancora Alexander Kokorin ... che l’attaccante russo non ha ancora avuto modo di incontrare il nuovo tecnico viola Beppe Iachini.Sarà lo spagnolo dunque uno dei primi giocatori che potrebbero essere rivitalizzati dalla cura dell’ascolano, al pari di Amrabat e Biraghi che - passati in seconda fila con Prandelli - torneranno pres ...