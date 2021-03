Fabio Fazio lascia la Rai? L’appello di Maurizio Costanzo | “Fanno un grave errore”

Leggi su formatonews

(Di venerdì 26 marzo 2021)la? Tante le indiscrezioni delle ultime ore sul futuro del conduttore ligure. Arriva il commento diIl conduttoreSul futuro dialla guida di “Che tempo che fa” si chiacchiera tanto. Soprattutto all’indomani di alcune dichiarazioni rite agli organi di stampa da parte del conduttore ligure, con il contratto in scadenza con lanel prossimo mese di maggio. Un incertezza che in primo luogo non fa piacere ai suoi fan, ma anche ad alcuni personaggi dello spettacolo e della televisione che apprezzano tantissimo il lavoro negli anni del volto storico della. Sin dai tempi di “Quelli che il calcio” il ...