F.De Vito: Regione Lazio deve prevedere screening gratuito per donne con cancro seno (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “Mi auguro che presto la Regione Lazio provveda quanto prima a garantire l’accesso gratuito alle prestazioni previste per la ricerca dei genomi BRCA1 e BRCA2, corresponsabili del cancro alla mammella, per i soggetti ad alto rischio eredo-familiare.” “A tal proposito ho presentato, insieme al collega Loreto Marcelli, un’Interrogazione per chiedere alla Giunta regionale quali siano le motivazioni per le quali non esistano programmi di screening integrativi volti a definire specifici programmi di sorveglianza per coloro che sono portatori di questa mutazione patogenetica”. Lo dichiara in una nota la consigliera M5S alla Regione Lazio, Francesca De Vito. “Il carcinoma alla mammella- afferma De Vito- e’ una di quelle neoplasie per le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “Mi auguro che presto laprovveda quanto prima a garantire l’accessoalle prestazioni previste per la ricerca dei genomi BRCA1 e BRCA2, corresponsabili delalla mammella, per i soggetti ad alto rischio eredo-familiare.” “A tal proposito ho presentato, insieme al collega Loreto Marcelli, un’Interrogazione per chiedere alla Giunta regionale quali siano le motivazioni per le quali non esistano programmi diintegrativi volti a definire specifici programmi di sorveglianza per coloro che sono portatori di questa mutazione patogenetica”. Lo dichiara in una nota la consigliera M5S alla, Francesca De. “Il carcinoma alla mammella- afferma De- e’ una di quelle neoplasie per le ...

