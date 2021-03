Draghi: “Inconcepibile che ci siano operatori sanitari non vaccinati” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiConferenza stampa di Mario Draghi sulla situazione epidemiologica. Il Premier decide di rispondere direttamente alle domande dei giornalisti. Grande attenzione sul tema dell’esportazione dei vaccini. Saranno stabiliti nuovi criteri per il blocco dell’esportazione dei vaccini. La Commissione UE ha scelto di tener conto anche di cosa fa il Paese verso cui il vaccino è diretto. Ad esempio, la Commissione potrebbe anche bloccare l’esportazione verso un Paese in cui c’è già un’alta percentuale di vaccinati (fermo restando, comunque, il blocco delle esportazioni per chi non rispetta i contratti). Su Sputnik Draghi apre: “Una possibilità”, ma non adesso. Sono in gioco le vite delle persone, ma se non si riesce ad arrivare ad un accordo con l’Europa l’Italia valuterà se ci sono le condizioni per autorizzare, da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiConferenza stampa di Mariosulla situazione epidemiologica. Il Premier decide di rispondere direttamente alle domande dei giornalisti. Grande attenzione sul tema dell’esportazione dei vaccini. Saranno stabiliti nuovi criteri per il blocco dell’esportazione dei vaccini. La Commissione UE ha scelto di tener conto anche di cosa fa il Paese verso cui il vaccino è diretto. Ad esempio, la Commissione potrebbe anche bloccare l’esportazione verso un Paese in cui c’è già un’alta percentuale di(fermo restando, comunque, il blocco delle esportazioni per chi non rispetta i contratti). Su Sputnikapre: “Una possibilità”, ma non adesso. Sono in gioco le vite delle persone, ma se non si riesce ad arrivare ad un accordo con l’Europa l’Italia valuterà se ci sono le condizioni per autorizzare, da ...

