Draghi affida lo Spazio a Tabacci: quali sfide per il futuro? (Di venerdì 26 marzo 2021) Politico, ma fedelissimo del presidente del Consiglio: Bruno Tabacci, che passando da Giuseppe Conte a Mario Draghi non ha visto la familiarità con l'inquilino di Palazzo Chigi ridursi, è stato scelto dall'ex governatore della Banca centrale europea per la strategica casella di sottosegretario di Palazzo Chigi con delega al coordinamento della politica economica, fondamentale in tempo di InsideOver.

