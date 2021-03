Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà via libera (Di venerdì 26 marzo 2021) La Campania comprerà il vaccino russo Sputnik V. Il composto, sviluppato dal centro Gamaleya di Mosca e registrato già da agosto 2020, da mesi è al centro di un dibattitto sull’efficacia. Anche se i dati pubblicati dalla rivista The Lancet dicono che è sicuro e ha una efficacia superiore al 90%. Nelle ultime settimane il fondo russo che commercializza il vaccino, che è sottoposto alla rolling review di Ema e potrebbe essere approvato a fine aprile. ha incontrato possibili partner per la produzione e nei giorni scorsi sono stati avviate trattative in Italia, Germania, Francia e Spagna. La mossa della Campania di Vincenzo De Luca sembra imitare quello che la Gran Bretagna ha fatto con Astrazeneca, opzionare il vaccino e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) LailV. Il composto, sviluppato dal centro Gamaleya di Mosca e registrato già da agosto 2020, da mesi è al centro di un dibattitto sull’efficacia. Anche se i dati pubblicati dalla rivista The Lancet dicono che è sicuro e ha una efficacia superiore al 90%. Nelle ultime settimane ilche commercializza il, che è sottoposto alla rolling review di Ema e potrebbe essere approvato a fine aprile. ha incontrato possibili partner per la produzione e nei giorni scorsi sono stati avviate trattative in Italia, Germania, Francia e Spagna. La mossa delladi Vincenzo De Luca sembra imitare quello che la Gran Bretagna ha fatto con Astrazeneca, opzionare ile ...

