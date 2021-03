**Covid: in Lombardia 5.077 nuovi positivi e 100 morti, ricoveri in calo (-21)** (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Lombardia Perché la Lombardia è stata "travolta" dal covid (e perché il Lazio ha retto meglio) MilanoToday.it Covid, nella Bergamasca 317 nuovi casi In Lombardia 5.077 positivi e 100 vittime A fronte di 60.804 tamponi effettuati, sono 5.077 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia (8,3%), di cui 317 in provincia di Bergamo. È quanto si legge nel report diffuso venerdì 26 ...

Covid: in Lombardia partono cure con anticorpi monoclonali. Ecco come funzionano L'annuncio di Letizia Moratti: "Una nuova frontiera per fronteggiare la terza ondata che sta colpendo fasce di popolazioni più giovani. L'obiettivo è scongiurare una maggiore ospedalizzazione" ...

A fronte di 60.804 tamponi effettuati, sono 5.077 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia (8,3%), di cui 317 in provincia di Bergamo. È quanto si legge nel report diffuso venerdì 26 marzo 2021.

Covid: in Lombardia partono cure con anticorpi monoclonali. L'annuncio di Letizia Moratti: "Una nuova frontiera per fronteggiare la terza ondata che sta colpendo fasce di popolazioni più giovani. L'obiettivo è scongiurare una maggiore ospedalizzazione"